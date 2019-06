Graduatorie ad esaurimento 2019/22, ecco le provvisorie. Aggiunta Ancona

Comincia la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie per il triennio 2019/22.

CAMPANIA

Salerno graduatoria di infanzia, primaria e secondaria I grado

MARCHE

Ancona infanzia, primaria, secondaria I grado –

I docenti interessati, che dovessero riscontrare anomalie nel punteggio, possono produrre reclamo

Coloro che non riscontrano l’attribuzione della precedenza per il riconoscimento dei benefici connessi alla legge n. 104/1992 o alla riserva di posto, potranno trasmettere la relativa documentazione debitamente scannerizzata allegandola al reclamo.

A tal fine, considerato che il formato privacy di pubblicazione delle GAE non consente di rilevare l’avvenuto riconoscimento dei benefici in questione, gli interessati potranno visionare l’esito puntuale della valutazione della domanda in Istanze On Line.

Tempistica pubblicazione graduatorie

Il Miur ha comunicato queste date

provvisorie entro il 16 luglio

definitive entro il 12 agosto

Graduatorie di istituto: scelta scuole prima fascia dal 15 al 29 luglio