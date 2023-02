Graduatoria interna di istituto docenti 2023, punteggi servizio, famiglia e titoli. Chi diventa sovrannumerario e cambia scuola [LO SPECIALE] Di

Graduatoria interna di istituto per l’anno scolastico 2023/24: riguarda tutti i docenti di ogni scuola assunti a tempo indeterminato, anche neoimmessi in ruolo. Sono invece esclusi i docenti assunti da GPS art. 59 comma 4 del DL 73/2021 con proroga per il 2022/23 e i docenti assunti da concorso straordinario bis di cui all’art. 59 comma 9bis del DL 73/2021 perchè assunti a tempo determinato per il 2022/23.

La graduatoria interna di istituto si compila per ogni classe di concorso nella scuola secondaria e per ogni tipo di posto nella scuola di infanzia e primaria.

I dirigenti scolastici possono chiedere ai docenti di presentare i titoli anche adesso (fermo restando che la data ultima per il conseguimento è la data di scadenza per la presentazione della domanda) ma poi pubblicheranno la graduatoria interna di istituto entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità.

La domanda sarà ancora cartacea o si compilerà online? Non sappiamo ancora, questa intanto l’ANTEPRIMA della piattaforma

Ogni docente si collocherà in graduatoria in base al punteggio. I punteggi riguardano

anzianità di servizio

esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento) Punteggio di ricongiungimento al coniuge

titoli generali

La tabella di valutazione dei titoli è allegata al CCNI sulla mobilità. Siamo in attesa della stesura definitiva ma finora i sindacati non hanno comunicato novità rispetto agli anni precedenti. N.B. L’anno scolastico in corso non si valuta per la continuità di servizio.

Punteggio per la continuità didattica

Il punteggio di continuità spetta ai docenti per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto.

La mobilità volontaria e l’assegnazione provvisoria, una volta ottenute,. fanno perdere la continuità maturata fino a quel momento.

Il punteggio spettante viene calcolato, sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI, nella maniera di seguito indicata:

continuità nella scuola : per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità sono attribuiti p. 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio;

: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità sono attribuiti p. 2 entro il quinquennio e punti 3 oltre il quinquennio; continuità nel comune: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nel comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità sono attribuiti punti 1.

Graduatoria interna di istituto: esigenze famiglia e continuità servizio. Come si valutano

Quest’anno potrebbe verificarsi una situazione particolare che interessa alcuni docenti

Docenti sospesi per mancato vaccino Covid: quando perdono il punteggio della continuità didattica

Punteggio di continuità si perde quando si ottiene il trasferimento: leggi tutto

12 punti per il superamento del concorso ordinario

E’ il punteggio che spetta a chi ha superato un concorso ordinario. Anche se si è docenti di ruolo, la partecipazione ai concorsi ordinari solo per acquisire il punteggio in graduatoria interna di istituto è senz’altro una roccaforte in caso di contrazione di organico.

Ecco quali concorsi sono validi

Graduatoria interna di istituto: 12 punti per avere superato il concorso ordinario. Anche ai docenti assunti da altro concorso o GaE

E’ possibile valutare più di un concorso ordinario?

Altri titoli

Vi sono poi altri titoli che da soli danno un punteggio ma che cumulati non possono superare i 10 punti. Corsi e concorsi che fanno punteggio in graduatoria interna di istituto

Si può aumentare il punteggio con corso e certificazione CLIL

TFA sostegno non dà punteggio

In tanti chiedono alla nostra consulenza [email protected] se sia possibile usufruire di un punteggio aggiuntivo per il conseguimento del diploma di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, data la necessità che ormai tutti i docenti abbiano anche una formazione specifica. Ecco perchè non viene valutato

Titoli, esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio. CALCOLO COMPLETO

La posizione dei docenti

Compariranno per la prima volta in graduatoria interna di istituto i docenti assunti in ruolo da GPS I fascia posto comune e posto sostegno, con retrodatazione giuridica 1° settembre 2021. Vanno in coda o a pettine?

Neoimmessi in ruolo 2022

GUIDA completa per compilare la graduatoria interna di istituto

Docenti esclusi dalla graduatoria interna di istituto

Non vanno inclusi nella graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze

punti I (Disabilità e gravi motivi di salute),

(Disabilità e gravi motivi di salute), III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative),

(Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale)

(Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali)

Il docente con 104 per assistere familiare disabile può essere escluso solo a determinate condizioni

La novità di quest’anno scolastico – ma attendiamo di leggere il testo dell’Ordinanza sulla mobilità per capire come sarà declinato – è l’eliminazione del referente unico per l’assistenza al disabile. Leggi la novità presentata da USR Sicilia

Chi va in coda

Graduatoria interna di istituto, ultimi arrivati vanno in coda. Cosa succede il prossimo anno?

Le eccezioni –

Come viene redatta la graduatoria interna di istituto nel caso di accorpamento di una scuola ad un’altra?

Quando i docenti devono essere inseriti in coda a prescindere dal punteggio?

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto

N.B. Lo speciale è stato redatto sulla base del CCNI 2022/25 che, dopo l’annullamento da parte del Tribunale di Roma, sarà riscritto. Pertanto, qualora ci fossero in merito delle modifiche, lo comunicheremo immediatamente]