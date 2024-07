GPS, supplenze, 150 preferenze, sostegno prima fascia e mini call veloce. RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI Di

GPS e Supplenze: non siamo ancora entrati nella fase clou degli incarichi. Presentata la domanda per le GPS entro il 24 giugno, gli Uffici Scolastici sono al lavoro per il controllo dei titoli. A rispondere alle domande dei nostri lettori, nella puntata di Question Time andata in onda mercoledì 3 luglio, Caterina Bufanini.

Supplenze: quando la scelta delle centocinquanta scuole?

“Sì, dicevo, più o meno dalla seconda metà di luglio è il periodo interessato da questa istanza, che solitamente rimane aperta per una ventina di giorni. Speriamo tutti che non coincida con il periodo di Ferragosto, che rende complesso risolvere eventuali problematiche sulla piattaforma. Cercheremo di seguire la situazione e capire quando il ministero aprirà le istanze. Purtroppo quest’anno ci sono stati dei ritardi inconfutabili.”

“Anziché bandire un altro concorso a novembre, non avrebbe più senso lo scorrimento delle graduatorie di questo primo concorso?”

“Capisco benissimo il ragionamento, però non è mai stata prevista questa possibilità. È un po’ come accade per l’accesso ai corsi di laurea, come medicina, dove c’è una graduatoria di ammessi e si scorre solo in caso di rinunce. Applicare la logica dello scorrimento delle graduatorie trasformerebbe questi concorsi in graduatorie a esaurimento, cosa non prevista per i concorsi del PNRR. Inoltre, si precluderebbe la partecipazione a nuovi candidati che nel frattempo acquisiscono i requisiti.”

“Se risulto in posizione utile sia per il posto comune che per il sostegno, potrò scegliere tra l’uno e l’altro oppure sono obbligata a scegliere il primo proposto?”

“Questo dipende dalle tempistiche. Se sarai fortunata, potrai scegliere tra l’uno e l’altro. Se avrai la certezza delle due opzioni contemporaneamente, potrai scegliere. Altrimenti, dovrai accettare il ruolo che ti viene proposto per primo.”

Lo scioglimento della riserva sulla prima fascia GPS?

Sarà possibile sciogliere la riserva nel periodo 8 – 10 luglio. L’avviso sarà pubblicato su InPA

Quando dovrebbero essere pubblicate le GPS in forma definitiva?

“Il lavoro sulle GPS quest’anno è particolarmente ostico. Gli uffici scolastici si appoggiano anche alle scuole perché hanno molte istanze da gestire e poco personale. La difficoltà è legata anche al fatto che la piattaforma non permette di modificare dati inseriti in passato. Gli uffici scolastici devono rivedere tutte le segnalazioni e elaborare le graduatorie tenendo conto degli errori. Se i tempi saranno stretti, potrebbero essere pubblicate immediatamente in via definitiva, ma ci sarà sempre una finestra di giorni per segnalare eventuali errori.”

C’è qualcosa di concreto per la specializzazione sul sostegno tramite Indire?

“Il ministero ha iniziato interlocuzioni con Indire, ma l’iter di conversione in legge non è ancora concluso. Le intenzioni del ministero sono di accelerare, ma l’iter giuridico è ancora lungo. Non possiamo dare proiezioni certe in questo momento.”

“Potete chiarire come si completano esattamente le centocinquanta preferenze per accedere alla Mini Call sostegno?”

“Non esiste una maniera corretta per compilare le centocinquanta preferenze. È una scelta individuale. Per quanto riguarda la Mini Call sostegno, introdotta lo scorso anno, se sei inserita in prima fascia sostegno GPS e vuoi partecipare alla Mini Col per il sostegno, devi inserire tutte le sedi disponibili nella tua provincia. Se non riesci a ottenere il ruolo nella tua provincia, potrai candidarti con la Mini Call veloce nelle altre province.”

“A partire dal 2025 ci saranno ancora i percorsi abilitanti? Dobbiamo sbrigarci a prenderli entro dicembre?”

“Sì, la formazione tramite i percorsi abilitanti sarà ciclica, come i TFA sostegno. La scadenza di novembre è stata imposta dal ministero con i DM 620 e 621 per concludere i percorsi abilitanti necessari per il prossimo concorso PNRR, previsto in autunno.”

“I percorsi abilitanti saranno banditi ogni anno o anche più di uno all’anno?”

“Saranno ciclici a seconda della loro portata. Alcuni percorsi potrebbero richiedere più mesi, altri meno, quindi potrebbero esserci più cicli all’interno dello stesso anno accademico.”

“È vero che le GPS saranno annuali?”

“È stato presentato un emendamento dal Movimento 5 Stelle che prevede la possibilità di avere le GPS annuali, ma è solo un’ipotesi al momento. Dovrebbe essere votato dalla Commissione Cultura, dall’Aula della Camera, dalla Commissione del Senato e da Palazzo Madama. Essendo presentato dall’opposizione, sembra improbabile che venga approvato. È importante esercitare pensiero critico e verificare sempre le fonti normative ufficiali.”

“Come funziona la mini call veloce? Come si viene valutati e qual è il criterio per l’assegnazione?”

“La mini col veloce è una procedura straordinaria di immissione in ruolo su sostegno. Si parte dalle procedure ordinarie (GAE, concorsi) e si passa alle call veloci per chi è nelle graduatorie di merito dei concorsi. Se rimangono posti vacanti, si passa alla prima fascia del sostegno su base provinciale. Se ancora ci sono posti, si apre la possibilità della mini col veloce, che permette agli insegnanti nelle prime fasce di altre province di candidarsi per coprire posti vacanti in altre regioni.” Immissioni in ruolo 2024: ci sarà sia la call veloce che la mini call veloce

“Quando arriveranno le nomine di supplenza per la prima fascia sostegno?”

“L’assunzione in ruolo da prima fascia sostegno è una supplenza finalizzata al ruolo. Non è possibile stabilire un contingente a priori né delle date precise, poiché dipende dai posti residuati dalle graduatorie dei concorsi o dalle GAE. Bisogna prima definire le date delle immissioni in ruolo ordinarie. Le supplenze finalizzate al ruolo si assegnano compilando le centocinquanta preferenze per le supplenze e, se si vuole, anche quelle per l’eventuale supplenza finalizzata al ruolo. Se ci sono posti residui nella propria provincia, si ottiene una supplenza al 31 agosto, si svolge l’anno di formazione e prova, e una volta superato, si ottiene la conferma del ruolo.” Assunzioni per il ruolo 2024 docenti di sostegno da GPS: come si svolge la procedura, come si presenta la domanda. Ecco il DECRETO

“Se risulterò vincitore del concorso, potrò partecipare di diritto al percorso abilitante, ma in quale università potrò iscrivermi?”

“Purtroppo, non abbiamo ancora dettagli su questo. Sappiamo che i vincitori di concorso avranno accesso di diritto ai percorsi abilitanti e avranno una soglia massima di prezzo più bassa. Tuttavia, non conosciamo ancora le direttive ministeriali per assegnare i candidati vincitori di concorso ai percorsi abilitanti.”

“Il numero dei posti per i percorsi abilitanti potrà aumentare o rimarrà sempre lo stesso?”

“Potrebbero aumentare nei prossimi cicli. C’è sempre un contingente territoriale stabilito, ma è possibile che i posti aumentino. Tuttavia, per alcune classi di concorso già sature, è difficile immaginare un aumento significativo.”

“Sono 150 preferenze totali o 150 per sostegno e 150 per le supplenze?”

“Sono 150 preferenze totali, che possono essere espresse in termini di singole scuole, distretti o comuni. Generalmente, sono 150 per le supplenze e 150 per l’eventuale ruolo su sostegno.”

“Se uscisse la graduatoria di merito del 2024 e io fossi inclusa per sostegno primaria, potrei inoltrare l’istanza per l’immissione in ruolo da GPS per la stessa classe di concorso?”

“Sì, eventualmente lo puoi fare.”

“Le graduatorie d’istituto vengono pubblicate nello stesso periodo delle graduatorie GPS o ci sono tempistiche diverse?”

“Generalmente, la posizione in graduatoria d’istituto viene resa visibile un po’ in ritardo, ma la differenza di tempi è poca.”

“Sto facendo il primo anno di dottorato e sono stata ammessa al corso abilitante, c’è incompatibilità?”

“Non c’è incompatibilità a meno che il dottorato non sia a frequenza obbligatoria.”

“Essendo triennalista, mi sono iscritto agli abilitanti per la mia regione. Prima di iniziare ci sarà una graduatoria, come funziona?”

“C’è una selezione in entrata per i percorsi abilitanti, stabilita da una graduatoria elaborata sulla base di titoli e servizi. Puoi consultare i DM 620 e 621 del 22 aprile per vedere la tabella di valutazione di titoli e servizi e stimare il punteggio che ti verrà attribuito.”

“Puoi darmi chiarimenti in riferimento al concorso tuttora in corso?”

“La situazione varia a seconda della regione e della classe di concorso. In alcune regioni ci sono difficoltà nella formazione delle commissioni, causando ritardi nelle prove orali. In altre regioni, alcune graduatorie sono già state pubblicate. Le graduatorie conclusive comprenderanno solo i vincitori e in caso di rinunce si scorrerà la graduatoria.” Ecco le prime graduatorie di merito

“Il prossimo concorso previsto per quest’autunno sarà ordinario o straordinario?”

“Sarà un concorso ordinario, non abilitante, per tutta la fase transitoria.”

“Avendo più classi di concorso, posso inserire distretti nella compilazione delle 150 preferenze?”

“Sì, le 150 preferenze sono totali per tutte le classi di concorso di appartenenza. Puoi inserire anche i distretti, tenendo conto della tua posizione in graduatoria e delle preferenze personali.”

“Quando verranno assegnate le cattedre di ruolo per il prossimo anno scolastico?”

“Stiamo aspettando la comunicazione del MEF. È una decisione economica e politica, quindi i tempi sono ancora difficili da determinare.”

“Si possono presentare le MAD di istituto nel corso dell’anno scolastico senza aver frequentato determinati percorsi abilitanti? Si ottiene punteggio ai fini delle prossime GPS?”

“Il prossimo anno scolastico, la messa a disposizione (MAD) sarà sostituita dagli interpelli. Il punteggio nelle prossime GPS ha valore giuridico solo se si possedeva il titolo all’atto dello svolgimento o se nel frattempo il titolo è stato conseguito.”

Carmen chiede: “I 24 CFU saranno riconosciuti nel 2025 per i percorsi abilitanti da 60?”

“Sì, i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 saranno riconosciuti nel percorso abilitante da 60.”

“Se ho specializzazione sul sostegno e più classi di concorso, posso scegliere in caso di chiamata?”

“Sì, molto dipende dal tempismo delle convocazioni. Per le supplenze, bisogna considerare la posizione in graduatoria e le preferenze personali. Da GPS arriva una sola convocazione, e non prendere servizio o abbandonare comporta sanzioni.”

Federica chiede: “Se prendo abilitazione su una classe di concorso del secondo grado e ho specializzazione sul sostegno al primo grado, quanti punti varrà l’abilitazione sul prima fascia sostegno?”

“L’abilitazione ha un punteggio diviso in due parti: una per il tipo di abilitazione e una per il voto di abilitazione. Puoi consultare la tabella di valutazione dei titoli delle GPS per capire quanti punti saranno assegnati.”

Rivedi la diretta