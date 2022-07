GPS, è iniziata la pubblicazione delle graduatorie: elenco aggiornato con Milano e Salerno Di

Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS, e graduatorie di istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie. Benevento pubblica oggi le graduatorie.

Dopo le istanze per la conferma del servizio svolto dopo il 31 maggio e lo scioglimento della riserva per l’abilitazione e la specializzazione sul sostegno, gli USP possono cominciare con la pubblicazione delle graduatorie.

Dove vedere le graduatorie

All’articolo 9 dell’OM 112 del 6 maggio 2022 le indicazioni sulla pubblicazione delle GPS

Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

Le graduatorie saranno pubblicate in via definitiva, così si legge sempre all’articolo 9 dell’OM 112 del 6 maggio:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Leggi tutto

I reclami

Attenzione alla tempistica e alla modalità di presentazione dei reclami, se si rende necessario per eventuali errori materiali o omissioni in riferimento esclusivamente alla propria posizione. Alcuni Uffici Scolastici mettono a disposizione uno specifico indirizzo mail, altri hanno già comunicato che eventuali reclami andranno presentati alla scuola che ha gestito la valutazione

Elenco esclusi

Già molti Uffici Scolastici si sono portati avanti con il lavoro di valutazione e pubblicato elenchi di esclusi dall’inserimento nelle GPS. In questo modo aumenta la garanzia di correttezza delle graduatorie.

I principali motivi di esclusione

GPS graduatorie (elenco in aggiornamento)

Campania

Benevento (reclamo entro 3 giorni) –

Avellino –

Salerno –

Emilia Romagna

Reggio Emilia –

Lombardia

Milano (reclamo entro il 4 agosto) –

In ogni caso vale l’art. 6 comma 4 dell’O.M. 112/2022, secondo il quale “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato,

l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.”

N.B. E’ cura degli aspiranti supplenti monitorare il sito dell’USP di proprio interesse.

Domanda per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023

Ricordiamo che gli aspiranti che saranno correttamente inseriti in GPS potranno presentare domanda per l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023.

La scelta delle 150 preferente dal 2 al 16 agosto (trattasi ancora di bozza).

La consulenza di Orizzonte Scuola

È possibile proporre delle tematiche all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze