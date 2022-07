DIRETTA | GPS, scioglimento della riserva: video tutorial passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) Di

Da venerdì 8 luglio a giovedì 21 luglio è aperta su Istanze online la finestra utile per coloro che si sono inseriti nelle GPS, graduatorie provinciali per le supplenze, entro il 31 maggio, con riserva in attesa di conseguire abilitazione e specializzazione sul sostegno.

Per accedere alla compilazione dell’istanza su Polis Istanze online occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE), o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

La nota del Ministero

Quando: tra l’8 luglio 2022 (h. 9,00) e il 21 luglio 2022 (h. 23,59)

Dove: su istanze on line Il link

Come: ci sarà il manuale di istruzioni del Ministero

Perché: per essere in prima fascia GPS e avere la priorità sulla seconda.

Chi: coloro che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sostegno entro il 20 luglio e si erano inseriti con riserva in prima fascia nella domanda presentata entro il 31 maggio.