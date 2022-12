Gps infanzia, quasi 150 mila gli iscritti, la maggior parte in prima fascia. Ancora 20 mila docenti nelle GaE. I dati regione per regione Di

Le graduatorie provinciali per le supplenze per la scuola dell’infanzia raccolgono quasi 150 mila insegnanti. Mentre le GaE raccolgono ancora 20 mila maestri e maestre in tutta Italia.

Si tratta dei dati relativi agli iscritti in GaE e GPS di 1 e 2 fascia ad ottobre 2022 al netto del personale in ruolo e con incarico a Tempo determinato finalizzato al ruolo, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come si evince dalla tabella, gli insegnanti iscritti nella prima fascia delle Gps sono 136389, con una chiara prevalenza di aspiranti in Campania (20.503), Sicilia (17.602), Lazio (15.797) e Puglia (13.249).

I maestri e le maestre in seconda fascia sono in totale 12847.

Il dato che sorprende maggiormente, tuttavia, è quello relativo al numero di precari “parcheggiati” nelle GaE: arrivano a 20.223, con un trend regionale che segue quello degli inclusi in prima fascia Gps.

Tutti i dati divisi per Regione