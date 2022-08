Gps, immissioni in ruolo sui soli posti di sostegno. Anief rilancia il ricorso per ottenere la partecipazione dei docenti inseriti in I fascia Gps su posto comune/curricolare

Secondo Anief è incomprensibile l’esclusione degli insegnanti precari candidati inseriti in prima fascia sui posti curricolari nelle Graduatorie provinciali per le supplenze: il sindacato stima che vi siano almeno 10 mila cattedre libere derivanti dall’anno passato e che potrebbero essere assegnate adesso a tempo indeterminato.

“La norma risulta discriminatoria e irragionevole, noi non l’accettiamo e abbiamo predisposto apposito ricorso al Tar del Lazio: l’obiettivo è ottenere la partecipazione dei docenti inseriti in prima fascia Gps su posto comune-curricolare alle nomine in ruolo 2022/2023. Nomine che ad oggi da Gps sono previste invece solo per la prima fascia sostegno”, conclude il leader di Anief, Marcello Pacifico.