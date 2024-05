GPS graduatorie docenti 2024, scompare la classica MAD. Come funziona l’INTERPELLO. NOVITÀ Di

GPS docenti 2024/2026: pubblicata l’Ordinanza n. 88 del 16 maggio 2023 che dà il via alla procedura di aggiornamento e nuovi inserimenti nelle liste per le supplenze nel biennio di vigenza. La domanda può essere prodotta esclusivamente in modalità telematica entro il 10 giugno ore 23:59.

e Le tabelle di valutazione dei titoli

Come si presenta la domanda

Gli aspiranti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. ECCO L’AVVISO

Graduatorie GPS 2024/26, domanda dal 20 maggio al 10 giugno: ecco come si presenta. ORDINANZA e NOTA

Scompare la classica MAD: novità delle GPS 2024/26

L’ordinanza contiene alcune novità rispetto alla “classica” MAD, cioè la domanda di messa a disposizione che il docente invia alle scuole e che le scuole prendono in considerazione quando le graduatorie di istituto della scuola interessata e quelle della scuole viciniori sono esaurite. Per esaurite si intende che nel momento in cui si assegna la supplenza non c’è nessun aspirante che possa o voglia accettare la supplenza o perché già impegnato in altro incarico o perché non interessato.

La MAD sostituita dall’INTERPELLO

La MAD sarà infatti sostituita da una nuova procedura chiamata “INTERPELLO”.

L’interpello è un SOS, una proposta di supplenza che la scuola dirama alle altre scuole e agli Uffici Scolastici provinciali di tutta Italia affinché in tempi rapidi vengano presentate le domande per la supplenza offerta.

Non essendoci limitazioni ad una sola provincia, il docente abilitato/specializzato di Reggio Calabria può rispondere a tutti gli interpelli proposti. Naturalmente risponderà anche il docente non in possesso del titolo, ma il titolo dovrà avere la priorità.

Non è più quindi il docente che si propone in linea teorica alla scuola ma la scuola che propone la supplenza e poi vaglia le proposte ricevute.

Come funziona l’INTERPELLO

I passaggi utili per avere una supplenza tramite Interpello

Cosa deve fare la scuola in caso di supplenza e graduatorie esaurite?

Prima di tutto deve utilizzare l’apposita funzione presente in piattaforma Sidi per utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori. Esaurita anche questa seconda procedura

Esaurita anche questa seconda procedura si deve pubblicare un AVVISO _ INTERPELLO sul proprio sito istituzionale, quindi all’albo online e sull’apposita pagina che dovrà essere attivata sui siti degli uffici scolastici regionali e lì comunicare che c’è da attribuire una, due, x cattedre relative a questa classe di concorso nonché il termine d’inizio e fine contratto

sul proprio sito istituzionale, quindi all’albo online e sull’apposita pagina che dovrà essere attivata sui siti degli uffici scolastici regionali e lì comunicare che c’è da attribuire una, due, x cattedre relative a questa classe di concorso nonché il termine d’inizio e fine contratto chi è iscritto anche nelle GPS di un’altra provincia ma non sta lavorando può rispondere all’interpello e può quindi partecipare alla procedura per ottenere quell’incarico.

Ecco le indicazioni dell’Ordinanza

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14″

Quindi all’interpello potranno partecipare

anche i docenti inseriti nelle GPS, purché non siano stati destinatari di contratti a tempo determinato

si darà precedenza alle domande dei docenti in possesso di abilitazione/specializzazione sostegno

il contratto stipulato da Interpello avrà le stesse caratteristiche della supplenza conferite da GPS, comprese le sanzioni relative all’eventuale mancata presa di servizio o abbandono del servizio. le sanzioni saranno dunque applicate nella provincia in cui si è inseriti nelle GPS.

I titoli di accesso alle GPS

Le GPS sono suddivise in prima e seconda fascia. Con quali requisiti si accede? Ecco i requisiti per fascia infanzia – primaria /Secondaria/ITP/Sostegno/Personale educativo

Come aumentare il punteggio: la nostra offerta formativa

Scegli la provincia migliore

Per scegliere la provincia, Docenti.it e OrizzonteScuola.it ti offrono un servizio che ti consente, sulla base del tuo punteggio, di scegliere la provincia migliore Vai al servizio

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).