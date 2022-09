Assegnazione delle supplenze e funzionamento algoritmo: facciamo chiarezza. Gli ultimi aggiornamenti. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola) LIVE Giovedì 15 settembre alle 14:30 Di

Il sistema di conferimento delle supplenze dei docenti, in modalità telematica, ha lasciato più di una perplessità agli addetti ai lavori. Dalla Sicilia alla Lombardia, le nomine sono corrette? Come funziona l’algoritmo?

Per fare il punto della situazione ritorna Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. Appuntamento per giovedì 15 settembre alle 14:30 in diretta su Facebook e YouTube per tutti gli ultimi aggiornamenti.

In collegamento Roberta Vannini (Uil Scuola Campania). Conduce Andrea Carlino.