GPS docenti: ecco le graduatorie per il 2023/24 [IN AGGIORNAMENTO] Di

Le GPS graduatorie provinciali e di istituto vengono pubblicate dagli Uffici Scolastici in questi giorni, in tempo per la presentazione della domanda per incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e per le supplenze anno scolastico anno scolastico 2023/24.

Nel corso dell’anno scolastico 2022/23 infatti sono stati numerosi i controlli avviati dalle segreterie scolastiche, che hanno portato gli Uffici Scolastici a

convalida del punteggio oppure

rettifica del punteggio oppure

esclusione per mancanza del titolo di accesso

In conseguenza di tali controlli il punteggio e la posizione di ciascun aspirante può cambiare negli elenchi validi per l’anno scolastico 2023/24.

Inoltre in base all’art. 10 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 sono stati creati gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per aspiranti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2023.

Le esclusioni dagli elenchi aggiuntivi avvengono per due motivi: o manca il titolo di accesso richiesto dal Dm n. 51 del 17 marzo 2023 oppure l’aspirante non ha sciolto la riserva entro il 30 giugno 2023.

Posizione importante per la scelta delle max 150 preferenze

La posizione è infatti determinante per le scelte che andranno effettuate ai fini della domanda che è possibile presentare per richiedere l’attribuzione dell’incarico finalizzato al ruolo da sostegno GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo e/o supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2024.

Supplenze e assunzioni per ruolo da GPS sostegno 2023, scelta 150 preferenze: dal 17 al 31 luglio ore 14 si inoltra la domanda tramite Istanze online

La nota del Ministero

Quali GPS esistono per l’anno scolastico 2023/24

La prima fascia prevederà posizioni differenziate per chi è in

prima fascia dal 2022 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1A)

nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 a pieno titolo o per ricorso pendente (Fascia 1B)

nella prima fascia dal 2022 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1C)

nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento (Fascia 1D)

La seconda fascia rimane invariata, a parte modifiche a posizioni e punteggi

Ci sono poi le

graduatorie incrociate utili per le supplenze su posti di sostegno senza titolo

le graduatorie di ed. motoria per la scuola primaria, in cui confluiscono i docenti inseriti nelle GPS di A048 e A049

le GPS del personale educativo

Naturalmente prima e seconda fascia hanno elenchi diversi per posto comune e sostegno

Le GPS sono definitive

In base all’OM n. 112 del 6 maggio 2022 le GPS sono pubblicate in forma definitiva, a meno che non vengano individuati errori materiali che l’Ufficio Scolastico può correggere in autotutela.

Gli elenchi non contengono alcun dato personale e sensibile.

Avverso la pubblicazione è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 210 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Le GPS valide per l’anno scolastico 2023/24

PIEMONTE

Biella – Novara –

SICILIA

Siracusa –Ragusa – Agrigento elenchi aggiuntivi – Messina elenchi aggiuntivi –Palermo – Catania – Caltanissetta ed Enna –

TOSCANA

Grosseto –Prato –Siena – Pistoia –

VENETO

Rovigo prima fascia sostegno – Rovigo elenchi aggiuntivi prima fascia – Padova Sostegno I fascia –

Nei prossimi giorni proseguiranno le pubblicazioni, in tempo utile per la presentazione della domanda.

N.B. la pagina non ha carattere ufficiale e potrebbe non essere aggiornata in tempo reale, il sito di riferimento rimane quello dell’Ufficio Scolastico

Supplenze docenti 2023/2024: domanda va compilata da aspiranti di GaE e GPS. Max 150 preferenze, si partecipa ad un turno di algoritmo [LO SPECIALE]