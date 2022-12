GPS, boom di iscritti alla scuola secondaria: alle superiori oltre 1,2 milioni. Alle medie più di 400 mila. Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia le regioni con più aspiranti Di

Nelle graduatorie provinciali per la scuola secondaria di primo e secondo grado ci sono oltre 400 mila iscritti. Per la scuola secondaria di primo grado più di 1 milione e 200 mila iscritti. Sono i dati relativi agli iscritti in GaE e GPS di 1 e 2 fascia ad ottobre 2022 al netto del personale in ruolo e con incarico a Tempo determinato finalizzato al ruolo, diffusi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, balza subito agli occhi l’enorme differenza fra iscritti nella seconda fascia e quelli in prima fascia. Ma soprattutto, a livello regionale, solo in Lombardia, si registrano oltre 21 mila iscritti in seconda fascia che hanno almeno 3 anni negli ultimi 11, per un totale di iscritti in seconda fascia Gps di 53462. Seguono complessivamente Lazio (41542) Campania (40783) e Sicilia (36142).

Tutti i dati divisi per Regione

Numeri ancora più elevati per la secondaria di secondo grado: per un totale di 1.206.684 di aspiranti supplenti iscritti in prima e seconda fascia Gps, 234480 hanno almeno 3 anni negli ultimi 11.

Anche in questo caso, le regioni più presenti sono Lombardia (145426), Campania (141360), Lazio (130074) e Sicilia (122995).

Tutti i dati divisi per Regione