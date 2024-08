GPS 2024, a Napoli pubblicate le graduatorie. L’algoritmo per le supplenze potrebbe partire tra il 9 e il 10 settembre. Precari in subbuglio: “Inizio di anno scolastico senza certezze” Di

Inizio in salita per migliaia di docenti. Situazione particolare critica a Napoli dove la situazione delle nomine sta generando grande preoccupazione tra sindacati, insegnanti e genitori.

Le GPS sono state pubblicate solo la sera del 30 agosto, rendendo Napoli tra le ultime città in Italia a completare questo passaggio cruciale (ieri sono state pubblicate le graduatorie a Verona e Bergamo, ndr). Le nomine dei supplenti, secondo indiscrezioni raccolte da Orizzonte Scuola, sarebbero previste per il 9 e 10 settembre, a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico fissato per il 12 settembre in Campania.

Tale tempistica tardiva ha sollevato un allarme particolare per gli alunni con disabilità, che rischiano di iniziare l’anno scolastico senza il supporto necessario. Le scuole, grazie all’autonomia scolastica, possono decidere di anticipare l’inizio delle lezioni al 9 settembre, ma con le nomine ancora in sospeso, molte classi potrebbero trovarsi senza insegnanti, aggravando ulteriormente la situazione.

Napoli, segnalano più docenti precari, “si trova a fronteggiare un numero significativo di assenze tra il personale docente, con oltre 3.000 posti vacanti”.

Per gli insegnanti, contattati da Orizzonte Scuola, “ciò rappresenta un problema enorme, soprattutto considerando l’alto numero di alunni disabili che necessitano di un supporto adeguato fin dal primo giorno di scuola. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che i genitori, in particolare quelli di studenti con disabilità, non sanno a chi affidare i propri figli”.

A Napoli, dunque, l’urgenza è palpabile e la mancanza di un organico completo rischia di compromettere seriamente l’avvio sereno dell’anno scolastico.