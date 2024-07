GPS 2024/26, in pubblicazione le graduatorie. Elenco in aggiornamento Di

Sui siti degli Uffici scolastici provinciali sono in pubblicazione le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/26. Le graduatorie vengono pubblicate in forma definitiva.

L’art. 9 dell’Om 88/2024 prevede:

1. Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Elenco GPS in aggiornamento

Toscana

Siena –

Esclusioni

Gli Ambiti territoriali pubblicano altresì le esclusioni

Le motivazioni sono indicate nell’Om 88/2024:

Art. 7 comma 5 Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.

Art. 7, comma 8 mancanza del relativo titolo di accesso richiesto

Art. 7 comma 12 mancanza di documentazione relativa a

a) titoli di studio conseguiti all’estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Scelta 150 preferenze

Gli aspiranti hanno la possibilità di scegliere fino a 150 preferenze entro il 7 agosto (ore 14) per supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025. SPECIALE OS

