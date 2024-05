GPS 2024/206: prima fascia, docenti abilitati per una classe di concorso lo sono anche nell’altra dell’accorpamento. Graduatorie rimangono distinte. NOVITÀ Di

Graduatorie GPS per il biennio 2024/26: il Ministero ha pubblicato l’Ordinanza n. 88/2024 che regola l’inserimento e l’aggiornamento. E’ possibile presentare domanda entro il 10 giugno 2024 ore 23:59.

Come si presenta la domanda

Gli aspiranti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. ECCO L’AVVISO

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Classi di concorso accorpate ma GPS distinte

L’Ordinanza afferma nelle Premesse “VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente”

Preso atto che il decreto per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze, attraverso l’utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati; di utilizzare a tal fine i codici alfanumerici già in uso;

Questo vuol dire che viene recepito il Decreto che ha accorpato le classi di concorso ma l’iscrizione nelle GPS rimane per classi di concorso distinte, con i singoli codici.

Il Decreto è il DM n. 255 del 23 dicembre 2022

Il provvedimento riguarda

A-01 e A-17 : fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-12 e A-22 : unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-24 e A-25 : integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-29 e A-30 : aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-48 e A-49 : combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

e : combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

A-7 1e A-73 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

Esempi

Docente ha superato concorso ordinario per A022 conseguendo la relativa abilitazione ma non ha superato il concorso per la classe di concorso A012. Di conseguenza, per il 2023/24 è risultato inserito nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS per A022 e mantenuto l’inserimento in seconda fascia per la A012.

Con l’aggiornamento regolato dall’Ordinanza n. il docente deve presentare domanda di inserimento in prima fascia per A022, perché il prossimo anno gli elenchi aggiuntivi non esisteranno e quindi chi non compie questa operazione sarà cancellato dalle GPS.

Contestualmente, sulla base del dm n. 255 del 12 dicembre 2023 il docente può richiedere l’inserimento in prima fascia GPS anche per A012. Questo perché l’accorpamento delle classi di concorso ha esteso l’abilitazione anche all’altra classe di concorso del gruppo.

2. docente consegue l’abilitazione per A001 con i percorsi abilitanti da 30 CFU di cui all’art. 13 comma 2 del DPCM 4 agosto 2023, in quanto specializzato su sostegno.

Il docente può richiedere l’inserimento in prima fascia sia per A001 che A017, perché una abilitazione permette di conseguire anche l’altra sulla base del dm n. 255/2023.

3. NOn ha importanza quanto “datata” sia l’abilitazione conseguita. L’importante è che ci sia una abilitazione che possa coinvolgere anche l’altra dello stesso ambito.

Il punteggio di servizio

L’Ordinanza specifica “A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata”

Scelta scuole graduatorie di istituto

Anche la scelta delle max venti scuole per classe di concorso rimane separata per il biennio 2024/25. Max venti scuole per ciascuna classe di concorso delle classi.

