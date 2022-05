Gps 2022, tanti docenti precari di Strumento musicale esclusi per un cavillo: per Anief hanno invece diritto di entrare in II fascia

Anief – Tra i docenti danneggiati dall’Ordinanza di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze 2022 ci sono anche quelli di Strumento musicale che operano negli istituti di istruzione superiore di secondo grado: questi insegnanti, che hanno titolo di accesso per la classe di concorso A-55, secondo l’Ordinanza vengono esclusi per la sola mancanza del requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni nei percorsi dei licei musicali.

Secondo Anief, invece, hanno diritto all’inserimento nelle Gps anche questi insegnanti precari: a questo scopo, il giovane sindacato ha predisposto un ricorso specifico, al Tar del Lazio, così da ottenere l’inserimento in II fascia Gps per la classe di concorso a-55 negato per il mancato possesso del servizio di 16 giorni, più relativa III fascia nelle Graduatorie d’Istituto collegate alle stesse Gps.

I DETTAGLI DEL RICORSO

Mancato inserimento in II fascia A-55 per assenza servizio licei musicali: ricorso al Tar Lazio per ottenere l’inserimento in II fascia Gps per la classe di concorso a-55 negato per il mancato possesso del servizio di 16 giorni.

REQUISITI:

Docenti precari o di ruolo che hanno correttamente prodotto domanda di inserimento in II Fascia GPS (e relativa III Fascia delle Graduatorie d’Istituto) per la classe di concorso A-55 e ne sono stati esclusi per la sola mancanza del requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni nei percorsi dei Licei Musicali.

Per poter aderire al ricorso è necessario:

– espletare la procedura di iscrizione all’Anief.

– inoltrare entro il 31 maggio la domanda GPS su Istanze on line di inserimento in II Fascia GPS (e III d’istituto) per la classe di concorso A-55.

– Inviare ad Anief i mandati per il legale e la documentazione indicata nel memorandum da scaricare al termine dell’adesione on line.