Gp Monza, 300 biglietti per studenti lombardi più bravi alla maturità

Gli studenti che a questi ultimi esami di maturità hanno conseguito i voti migliori potranno partecipare alla competizione per assistere gratis al Gran Premio di Monza.

In palio ci sono 300 biglietti: andranno agli studenti più meritevoli della Lombardia che – in caso di parità di votazione – saranno stati anche più veloci a compilare il modulo di richiesta online sul sito dedicato (attivo dalle 12 dell’1 agosto alle 12 del 26 agosto), acconsentendo al trattamento dei dati personali. Ogni diplomato può concorrere richiedendo anche un biglietto per un accompagnatore.

L’iniziativa “Diplomati in pista”, promossa in collaborazione con Autodromo di Monza ed Explora, è alla seconda edizione.

A darne notizia è il sito Il Cittadino di Monza e Brianza che ha riportato anche le dichiarazioni di Martina Cambiaghi, assessore allo Sport della regione Lombardia. “E’ un modo per valorizzare gli studenti meritevoli – ha spiegato Cambiaghi – che si sono impegnati concludendo il primo importante ciclo di studi. Il Gran Premio di Monza rappresenta senza dubbio uno degli eventi italiani che raggiunge i massimi livelli di caratura e attenzione internazionale. L’edizione 2019 vedrà tante novità soprattutto grazie agli eventi organizzati da Regione Lombardia. In particolare l’importante collaborazione con il Politecnico di Milano per la presenza nel week end del Gp di Monza dei simulatori di guida che saranno ammessi a disposizione dei 300 vincitori dei Diplomati in pista“.