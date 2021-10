Governo al lavoro per la quarantena uguale per tutti: le ipotesi sul tavolo. Alle 11 cabina di regina su PNRR scuola Di

Il governo sta lavorando per trovare un protocollo condiviso che disciplini la quarantena nelle scuole. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, dopo l’appello di Regioni e presidi per uniformare le regole.

Con l’aumento dei casi di quarantena e il ritorno in Dad per alcuni alunni, torna anche l’ipotesi di ridurre il periodo di isolamento dei ragazzi vaccinati per salvare la scuola in presenza. Dal modello “aereo” a quello “ospedale”, ecco tutte le ipotesi per l’isolamento negli istituti.

La regola generale, ad oggi, prevede che se viene trovato uno studente positivo venga messa in quarantena tutta la classe. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati, 10 per i non vaccinati. Come secondo passo, dopo il periodo di quarantena, viene fatto il tampone.

Di fatto, le regole per decidere la quarantena sono lasciate alle singole Regioni. Sono infatti le Aziende sanitarie a decidere caso per caso, col risultato che in caso di contagio si mandano diverse classi in quarantena per periodi più o meno lunghi.

Gli esperti sono al lavoro per valutare eventuali provvedimenti su un diverso numero di giorni di isolamento da prevedere per le classi interessate da casi di contagio. A spingere per un taglio della quarantena sono alcune Regioni, che vorrebbero abolirla per i ragazzi vaccinati.

“È già stato convocato ed è operativo un tavolo tecnico con Iss, ministero della Salute, dell’Istruzione e struttura commissariale”, ha annunciato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi in question time sulla diversa gestione delle quarantene nelle classi delle varie Regioni italiane.

La decisione più probabile è che eventuali variazioni saranno applicate facendo dei distinguo a seconda del ciclo scolastico: sarebbe difficile prevedere di applicare una quarantena ridotta alle elementari, dove nessun bambino è immunizzato con il vaccino.

Un modello che potrebbe essere adottato è quello “dell’aereo“: se c’è un positivo si mettono in quarantena i passeggeri che sono stati seduti vicino a lui, nelle due file dietro, davanti e di lato, come una micro-bolla. Lo stesso meccanismo potrebbe essere applicato nelle scuole.

C’è anche chi propone per le scuole il modello usato fino a oggi negli ospedali. Il protocollo prevede che gli operatori sanitari contatti stretti di un positivo, se asintomatici, non sospendono l’attività, ma vengono sottoposti a tampone per cinque giorni.

Un’alternativa alla quarantena potrebbe essere aumentare l’estensione dei tamponi a tappeto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, per intercettare in anticipo eventuali soggetti positivi.

Cabina di regia sul PNRR

Intanto alle 11 è in programma a Palazzo Chigi la prima Cabina di regia sul Pnrr, sui temi: educazione, Università, scuola. A seguire è prevista una conferenza stampa.

Con il PNNR sono previste tre tipologie di riforma che devono considerarsi, allo stesso tempo, parte integrante del Piano nazionale ed elemento facilitatore per la sua attuazione.

Le riforme orizzontali o di contesto, d’interesse traversale a tutte le Missioni del Piano, sono interventi strutturali volti a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività e, di conseguenza, il clima economico del Paese. Il Piano ne individua due: la riforma della PA e la riforma del sistema giudiziario. Entrambe sono articolate in diversi obiettivi da realizzare entro il 2026.

A queste si aggiungono le riforme abilitanti, ovvero gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali; tali riforme includono la legge sulla concorrenza, la legge delega sulla corruzione, il federalismo fiscale (da attuare entro marzo 2026) e la riduzione dei tempi di pagamento della PA (entro il 2021) e del tax gap (entro il 2022).

Inoltre, è previsto un certo numero di riforme settoriali basate su modifiche normative in specifici ambiti o attività economiche per migliorarne il quadro regolatorio.

Tra questi interventi rientrano: la riduzione degli ostacoli alla diffusione dell’idrogeno, le misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per l’economia circolare ed i criteri ambientali per gli eventi culturali.

A tali misure si aggiunge il pacchetto di riforme dell’istruzione che riguarda, in particolare, sia le modalità di reclutamento dei docenti sia il sistema degli istituti tecnici e professionali e dell’università, con particolare attenzione alle classi di laurea e ai corsi di dottorato.

Al fine di un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro, è in corso di approvazione definitiva un disegno di legge che semplifica le modalità di accesso all’esercizio di alcune professioni regolamentate.

Il provvedimento rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel PNRR e lo scopo è trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico-professionali che abilitano all’esercizio della professione (cd. ‘lauree abilitanti’), consentendo così al neolaureato di esercitare subito la professione stessa, senza dover attendere i tempi del superamento dell’esame di Stato. A tale riforma deve poi collegarsi quella che sarà adottata in materia di classi di laurea.

Nell’ambito dell’alta formazione, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente (tramite donazioni) iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con un’attenzione particolare per le PMI.

Per promuovere lo sviluppo e potenziare l’attrattività degli atenei del Mezzogiorno, alle università statali e non statali legalmente riconosciute che non superino i 9.000 iscritti è attribuito un contributo complessivo di 2 milioni nel 2021.

È istituito il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022 per promuovere lo sviluppo della ricerca di base. L’assegnazione delle risorse avviene attraverso procedure

competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Con riferimento ai progetti relativi alla ricerca ed inerenti al PNRR a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), la valutazione verrà fatta dal neo-istituito Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR) secondo criteri dettagliati che tengono conto delle best practices internazionali.

“Istruzione e Ricerca”: stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro (30,9 miliardi dal Dispositivo RRF e 1 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

