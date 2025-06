Gli tolgono lo Smartphone, studente ricoverano a seguito di tremori in tutto il corpo. Era in crisi d’astinenza come da alcool Di

Tremori su tutto il corpo, genitori in panico, ricoverato d’urgenza un ragazzo al quale era stato proibito lo smartphone. Succede al pronto soccorso dell’ospedale San Luigi di Orbassano, come riporta TGcom24. Il professor Gianluca Rosso – docente di psichiatria presso l’Università degli Studi di Torino – ha osservato che i sintomi rilevati risultavano compatibili con quelli tipici di una crisi d’astinenza da sostanze.

La dipendenza da smarphone è ormai un fenomeno riconosciuto dalla scienza e crea condizioni psico-comportamentali ben individuate, che vanno dall’ansia, all’irritabilità, all’alterazione del ritmo sonno-veglia. La Fondazione Umberto Veronesi ha, inoltre, sottolineato come lo smartphone sia spesso utilizzato come strumento per regolare stati emotivi e tensioni interne.

Numerose ricerche recenti hanno esplorato le basi neurologiche della dipendenza da dispositivi digitali. È stato evidenziato che la privazione dello smartphone può attivare meccanismi simili a quelli che si riscontrano nelle dipendenze da sostanze come la nicotina o l’alcol. In particolare, la modulazione dei recettori cerebrali associati al comportamento compulsivo è stata messa in relazione con il cambiamento delle abitudini digitali.

Ma non basta. Infatti, oltre agli aspetti neurologici, sono stati studiati altri due fenomeni, la nomofobia e la FOMO. Si tratta di due fenomeni legati alla dipendenza da smartphone: la paura di trovarsi senza il dispositivo e la (Fear of Missing Out), ossia il timore di essere esclusi da eventi o interazioni sociali. Entrambi i vissuti possono alimentare un uso pervasivo del dispositivo, favorendo la comparsa di comportamenti ripetitivi e non controllati.

Tutto ciò ha delle conseguenze, come detto in precedenza, che vanno dalla depressione, all’ansia a problematiche legate al sonno. Ciò che, però, è da evidenziare è la correlazione tra il tempo trascorso con lo smartphone e la presenza di sintomatologie depressive negli adolescenti. Ci ha pensato uno studio dell’Università dell’Arizona ad individuare tale correlazione.