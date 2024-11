Gli italiani? Bocciati in inglese. Lo studio: “Tra gli ultimi in Europa, bene Friuli Venezia Giulia, male Calabria. La scuola deve investire di più” Di

L’Italia scivola al 46esimo posto nell’Indice di conoscenza dell’inglese 2024 (EF EPI), perdendo sette posizioni e registrando un livello di competenza linguistica inferiore rispetto a cinque anni fa.

Come segnala La Repubblica, il calo, in linea con una tendenza globale che vede il 60% dei 116 paesi analizzati con punteggi inferiori rispetto all’anno precedente, è attribuibile a una minore attenzione all’insegnamento dell’inglese nei sistemi educativi e nel settore privato. Particolarmente colpiti sono i giovani neodiplomati, probabilmente penalizzati dalla didattica a distanza durante i primi anni delle scuole superiori.

A livello nazionale, il Friuli-Venezia Giulia si conferma la regione più virtuosa, seguita da Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto. Verona, Bari, Bologna e Torino sono le città con i punteggi più alti. La Calabria, invece, rimane fanalino di coda, segnale di un divario Nord-Sud ancora presente, seppur in diminuzione.

Natalia Anguas, AD di EF Italia, sottolinea l’importanza della conoscenza dell’inglese per la comunicazione internazionale, l’accesso all’informazione, migliori opportunità lavorative e salari più elevati. “Il livello dell’inglese in Italia non riesce a crescere, ma resta fondamentale”, ha dichiarato.

Settori come la programmazione, la contabilità e il marketing, che si prestano al lavoro a distanza, mostrano livelli di inglese più alti tra i dipendenti. Per migliorare la situazione, Anguas ritiene fondamentale investire nella formazione e nell’aggiornamento degli insegnanti, promuovendo scambi culturali e soggiorni studio all’estero.