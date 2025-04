Gite scolastiche sotto accusa. Allarme intossicazioni tra studenti: due comitive colpite in poche ore. Le ipotesi sui batteri Di

Un’altra comitiva scolastica ha accusato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare, poche ore dopo un caso analogo nelle Marche che aveva coinvolto 72 studenti.

In questo, come segnala il Corriere Adriatico, a finire sotto osservazione sono stati 13 minorenni e alcuni professori di una scuola media, sempre nelle Marche, di ritorno da un viaggio d’istruzione tra Napoli e Caserta. I malesseri, principalmente gastroenteriti, sono stati talmente intensi da spingere l’autista del pullman a fermarsi direttamente al Pronto Soccorso. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi i sintomi sono risultati lievi, ma alcuni ragazzi sono stati trattenuti in osservazione per precauzione.

La risposta delle autorità sanitarie

Immediata è stata la mobilitazione dell’Azienda Sanitaria Territoriale, che ha attivato una task force per gestire l’emergenza. Oltre al Pronto Soccorso di Civitanova, sono state allertate anche le pediatrie degli ospedali di Macerata e Civitanova, garantendo un’assistenza tempestiva. Resta ancora da chiarire se i disturbi siano stati causati da un virus o, come nel caso di Recanati, da un’intossicazione alimentare. Le indagini sono in corso per individuare l’origine del malessere, che potrebbe essere legato ai pasti consumati durante la gita.

Il precedente e il sospetto dell’Escherichia coli

Il caso segue di poche ore quello di un’altra scuola, dove 72 studenti, docenti e l’autista del pullman avevano accusato malori dopo la cena di mercoledì sera. Fin da subito, le autorità sanitarie avevano ipotizzato un’intossicazione alimentare, ma non era stato possibile stabilire se il problema fosse legato al pranzo in un ristorante, alla cena in hotel o ad altri fattori. Secondo i primi referti delle analisi, il responsabile sarebbe stato il batterio Escherichia coli, noto per provocare disturbi gastrointestinali.