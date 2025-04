Gite scolastiche in crisi: tra carovita e docenti indisponibili, come stanno cambiando i viaggi d’istruzione? Dati, soluzioni alternative e il rischio di un’istruzione a due velocità Di

I viaggi d’istruzione stanno diventando sempre più un privilegio riservato a pochi studenti. Secondo un’indagine di Skuola.net, che ha coinvolto 3.000 ragazzi, quasi la metà degli alunni non partecipa alle gite scolastiche.

Le cause principali sono i costi elevati e la scarsa disponibilità dei docenti ad accompagnare le classi. Il 29% degli studenti ha già ricevuto comunicazione ufficiale della cancellazione del viaggio, mentre un ulteriore 11% è ancora in attesa di notizie, con poche speranze di partire a stagione ormai avanzata. Tra chi rinuncia volontariamente, il 50% lo fa per mancanza di interesse a trascorrere giorni fuori con compagni e insegnanti, mentre un terzo indica motivi economici.

Ostacoli organizzativi e nuove strategie

Le difficoltà organizzative rappresentano un ostacolo crescente: il 40% degli studenti segnala l’indisponibilità dei docenti come principale motivo di annullamento, seguita dai costi proibitivi di trasporti e alloggi (18%). Anche le questioni disciplinari pesano: il 14% degli alunni non parte a causa del comportamento della classe. Le nuove regole sugli appalti pubblici, che impongono gare per spese superiori a 140.000 euro, hanno inciso solo marginalmente (1%). Inoltre, il 10% dei viaggi salta per il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Tra chi riesce a partire, il 67% sceglie mete italiane – con Firenze, Napoli e Palermo in testa – mentre all’estero spiccano Atene, Barcellona e Praga. La durata media delle gite è di quattro giorni, con una spesa che raggiunge i 424 euro a studente, in aumento del 5% rispetto al 2024. Il pullman resta il mezzo più utilizzato (53%), seguito da aereo (25%) e treno (13%), mentre crescono le crociere grazie a tariffe vantaggiose in bassa stagione.

Soluzioni alternative e nuove disuguaglianze

Per far fronte al caro-prezzi, alcune scuole sperimentano soluzioni creative: crociere didattiche in bassa stagione, accordi con alberghi e ostelli per tariffe agevolate, gite brevi di due giorni invece dei tradizionali quattro. Tuttavia, solo il 15% degli istituti può contare su borse di studio o contributi regionali, accentuando il divario tra scuole di aree benestanti e quelle delle periferie, spesso costrette a rinunciare. Quando il viaggio tradizionale non è possibile, si ricorre a tour virtuali, visite in giornata a musei digitali e progetti sul territorio. Esperienze diverse, che – come sottolinea un esperto di didattica – “possono comunque stimolare i ragazzi, se ben progettate”. La sfida resta quella di salvaguardare il valore educativo del viaggio senza escludere nessuno, puntando su maggiori risorse, flessibilità normativa e modelli innovativi. L’importanza di “imparare viaggiando” rimane, ma servono nuove strade per non lasciare indietro nessuno.