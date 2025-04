Gita scolastica a Paestum finisce nel caos: 70 studenti intossicati dopo la cena. Colpiti anche i docenti accompagnatori e l’autista Di

Una gita scolastica organizzata da un istituto scolastico sito nelle Marche si è trasformata in un incubo sanitario per circa 70 studenti di terza classe, colpiti da una grave intossicazione alimentare dopo aver cenato in un ristorante della zona di Paestum, in Campania.

Come segnala Il Resto del Carlino, i primi sintomi, tra cui vomito e disturbi gastrointestinali, sono comparsi nella notte tra mercoledì e giovedì, scatenando il panico tra i ragazzi e i docenti accompagnatori. La situazione è degenerata rapidamente, con la maggior parte degli alunni costretti a chiedere soccorso. Anche alcuni insegnanti hanno accusato malori, seppur in forma più lieve.

Intervento dei soccorsi e allarme tra le famiglie

I docenti accompagnatori, resisi conto della gravità della situazione, hanno attivato immediatamente le procedure di emergenza, allertando il 118 con numerose chiamate nel corso della notte e della mattinata seguente. Le autorità sanitarie locali hanno avviato le verifiche per individuare la fonte della contaminazione, ma al momento non è ancora chiaro quale alimento abbia causato l’intossicazione. Nel frattempo, i genitori degli studenti, informati dell’accaduto, hanno tempestato di telefonate sia i figli che la scuola, chiedendo rassicurazioni e aggiornamenti. La preoccupazione è stata tale da spingere i familiari a presentare una denuncia ai Carabinieri, sostenendo che un episodio di tale portata non possa essere frutto di semplice sfortuna.

Ritorno a casa complicato e attesa per i risultati delle indagini

Il viaggio di istruzione, inizialmente programmato per quattro giorni, avrebbe dovuto concludersi con il rientro nelle Marche, ma le condizioni degli studenti hanno reso tutto più difficile. Con decine di ragazzi ancora indisposti e persino l’autista del pullman a due piani colpito dai sintomi, il rientro rischia di essere un’ulteriore prova di resistenza. Le autorità competenti stanno ora lavorando per accertare le responsabilità.

Gite scolastiche sempre più complicato organizzarle: colpa dei costi e delle troppe

In tutta Italia, le uscite didattiche stanno diventando un lusso per pochi. Tra rincari dei trasporti, costi degli alberghi e timori per la sicurezza, molti istituti preferiscono rinunciare. Ma a pesare è soprattutto un altro fattore: la mancanza di docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.