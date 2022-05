Giovani in cerca di sogni da realizzare: concorso nazionale di poesia “Ripeti il tuo canto” Di

Con due sezioni dedicate l’una ai ragazzi fino a 18 anni e l’altra alle scuole secondarie, la terza edizione del concorso di Poesia “Ripeti il tuo canto”, dedicato alla memoria del giovane poeta Luca Orioli, invita anche quest’anno i giovani italiani e stranieri a presentare poesie inedite in lingua italiana su un tema libero (sezione Juniores) o su “Pace, disarmo, diritti umani” (sezione patrocinata da Libera Basilicata), con scadenza il 30 agosto 2022.

Il premio, bandito dall’Associazione “Le Ali di Frida” con il patrocinio del Comune di Potenza e di Vietri di Potenza, dell’Unibas e con la partecipazione del Centro Internazionale di Dialettologia e di Libera Basilicata, ha anche altre due sezioni (una per gli adulti e l’altra per la poesia dialettale) e si propone lo scopo di aiutare i giovani a scegliere percorsi di vita ispirati alla legalità e all’affermazione dei diritti civili, così come testimoniato dalla breve esistenza di Luca, scomparso a Policoro (MT) nel 1988 in circostanze drammatiche e mai chiarite, e da sua madre Olimpia Fuina Orioli nel corso degli anni. “Ripeti il tuo canto è l’invito costante di Luca a cercare nel cuore l’arte di amare che rende immortale la vita, che muove l’ingegno all’impegno imparando a scolpire ogni pietra fino a far venire fuori dalla materia, docile allo scalpello, l’anima bella del suo mondo interiore. Perché Luca possa continuare, in altro modo, ad essere fra i tanti giovani in cerca di sogni da realizzare” (Olimpia Fuina Orioli)

LOCANDINA E REGOLAMENTO