Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole il 22 novembre. “La scuola è sicura se…”: iniziativa su Instagram per studenti, docenti e Ata

Il 22 novembre 2021 è la “Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole”, istituita dalla legge 107/2015 per ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle

scuole ed, in particolare, per fare memoria dei tragici eventi occorsi nel Liceo scientifico statale Darwin di Rivoli, il 22 novembre 2008, nella Scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia nel 2002, nella “Casa dello Studente” dell’Aquila nel 2009.

Scopo della Giornata è sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della sicurezza e della prevenzione degli incidenti ed infortuni scolastici.

Da martedì 16 a venerdì 26 novembre, nei giorni precedenti e successivi alla Giornata nazionale per la sicurezza, studenti, docenti, personale ATA e dirigenti scolastici potranno prendere parte all’iniziativa, pubblicando sul profilo Instagram

della scuola (o su altro canale online in uso) una o più messaggi, narrazioni, video o foto, sul tema “La scuola è sicura se…”.

L’invito del ministero a ciascuna scuola è quello di riflettere, anche organizzando gruppi di approfondimento, sul tema della sicurezza, al fine di individuare un elemento essenziale per rendere la scuola più sicura, in termini di ambienti, di comportamenti, di vita scolastica.

