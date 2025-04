Giornata nazionale della scrittura a mano, si celebrerà il 23 gennaio di ogni anno. Le scuole potranno organizzare iniziative specifiche. Il provvedimento passa all’Aula Di

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha dato il via libera alla proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, che sarà celebrata il 23 gennaio. Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

Le origini della ricorrenza

La data individuata si collega all’Handwriting Day, una giornata internazionale nata nel 1977 su iniziativa della Writing Instrument Manufacturers Association (WIMA), con l’intento di promuovere la scrittura manuale in un contesto globale sempre più orientato al digitale.

Scrittura a mano: un’attività da rivalutare

La ricorrenza nasce con lo scopo di valorizzare la scrittura a mano e la calligrafia, ritenute fondamentali per la preservazione della cultura e della lingua italiana. Come si legge nella proposta della Camera, “scrivere a mano costituisce elemento di espressione e preservazione della storia della lingua e della cultura italiana. Inoltre, rappresenta uno strumento per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, oltreché per contrastare l’analfabetismo”.

La pratica, spesso percepita come superata, si dimostra invece centrale per lo sviluppo delle capacità cognitive. Diversi studi indicano che la scrittura manuale attiva aree del cervello in modo più complesso rispetto alla digitazione.

Evidenze scientifiche a supporto

Uno studio condotto dall’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, ha analizzato le reti neurali coinvolte nella scrittura a mano rispetto alla scrittura tramite tastiera. I risultati hanno mostrato che la connettività cerebrale è più intensa quando le lettere vengono formate manualmente, suggerendo un maggiore coinvolgimento dei processi di memoria e di codifica delle informazioni. I risultati rafforzano l’idea che la scrittura a mano supporti l’apprendimento in modo più efficace.

Iniziative e coinvolgimento del territorio

In occasione della giornata, enti pubblici – dallo Stato ai comuni – potranno realizzare iniziative per diffondere la cultura della scrittura manuale. Le scuole avranno la possibilità di attivare percorsi formativi ed eventi didattici specifici, favorendo il contatto degli studenti con questa pratica.