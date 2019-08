Geronimo La Russa: Monopattino elettrico con corsi educazione stradale a scuola

L’uso del monopattino elettrico a Milano potrebbe essere consentito a patto che nelle scuole vengano insegnati corsi di educazione stradale.

A proporlo è Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club di Milano. In un articolo pubblicato dal quotidiano Il Giornale, si legge che inizialmente La Russa si era detto “favorevole allo stop ai monopattini elettrici a noleggio, fino a quando non ci saranno regole certe e per tutti gli operatori“.

I corsi di educazione stradale nelle scuole servirebbero nell’intento di La Russa a insegnare ai ragazzi come utilizzare in sicurezza i monopattini elettrici.

“Ci rivolgiamo a Palazzo Marino ma anche alla Regione Lombardia – sono le dichiarazioni del presidente dell’Aci di Milano riportate sul sito – per dare tutta la nostra disponibilità a intraprendere un percorso comune mirato a introdurre momenti di educazione stradale soprattutto per ragazzi che frequentano le scuole medie o i primi anni delle superiori, oltre ad azioni mirate per far capire ai più giovani che non si tratta di un gioco o di un momento di svago, ma di un vero e proprio mezzo di trasporto”.