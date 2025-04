Genitori sotto accusa: ma è davvero tutta colpa loro? La riflessione di Luca Ricolfi sul disagio giovanile e “la verità” sull’alleanza perduta tra scuola e famiglia

Dopo l’uscita del film Adolescence e sull’onda degli ultimi femminicidi, psicologi ed educatori puntano sempre più il dito contro i genitori, indicandoli come principali responsabili del disagio giovanile.

La diagnosi è chiara: mancanza di dialogo, incapacità di ascoltare i figli e assenza di guida. Una critica che non risparmia neppure gli insegnanti, accusati di non saper intercettare i bisogni emotivi degli studenti.

Negli Stati Uniti, però, la spiegazione è più articolata. Gli psicologi sociali Jean Twenge e Jonathan Haidt, autori di iGen e The Anxious Generation, hanno dimostrato con dati alla mano che l’impennata di ansia, depressione, autolesionismo e suicidi tra i giovani coincide con l’avvento degli smartphone e dei social network, a partire dal 2012. La loro tesi? Genitori troppo protettivi nel mondo reale e troppo assenti in quello virtuale, lasciando i figli in balia di un ambiente digitale tossico.

La scuola e il crollo dell’alleanza educativa

Ma c’è un altro modo di guardare al problema, come suggerisce Luca Ricolfi su Il Messaggero. Se ci spostiamo da una prospettiva individuale a una storico-sociologica, emerge un fattore cruciale: la rottura dell’alleanza tra genitori e insegnanti, avvenuta in Italia tra gli anni ’90 e i primi 2000. Con l’affermarsi del “diritto al successo formativo”, i genitori hanno smesso di vedere la scuola come un’istituzione da rispettare, trasformandosi in “sindacalisti dei figli”.

Il risultato? La scuola ha perso il suo ruolo centrale nella vita degli adolescenti, sostituita dal gruppo dei pari e, soprattutto, dai social network. Se un tempo la socializzazione era “task-oriented” (basata su studio, sport, hobby), oggi è “identity-oriented”: i ragazzi investono tutte le energie per costruire un’immagine social che li renda “fighi” agli occhi degli altri. La competizione per i like è molto più pressante di quella per i voti, e il dialogo in famiglia diventa un optional.

Una battaglia persa in partenza?

Il vero problema, secondo Ricolfi, non è tanto la mancanza di empatia dei genitori, quanto il fatto che la società ha smesso di dar loro strumenti per educare. Se i figli vivono su Internet, se gli insegnanti sono svalutati, se l’unico metro di giudizio è l’approvazione dei coetanei online, è inevitabile che il dialogo si incrini.

La soluzione? Ridare autorità alla scuola, ricostruire un’alleanza educativa tra famiglie e docenti, e soprattutto limitare l’accesso ai social in età precoce. Perché, come conclude Ricolfi, “finché accetteremo che i nostri figli abitino su Internet e che i loro insegnanti siano a mala pena tollerati, la battaglia è persa”.

La domanda che resta è: siamo ancora in tempo a cambiare rotta?