Gender nelle scuole di Lucca: polemica sui progetti per bambini di 6-7 anni. Sasso: “Stop all’ideologia gender senza consenso” Di

Nuove polemiche sui progetti legati alla parità di genere nelle scuole toscane, questa volta in provincia di Lucca. Secondo il deputato della Lega Rossano Sasso, esperti esterni avrebbero tenuto lezioni a bambini di 6 e 7 anni su temi come sesso biologico, genere percepito e decostruzione degli stereotipi, nell’ambito di un progetto triennale finanziato dalla Regione Toscana con 600mila euro.

L’iniziativa, inserita in un programma contro le discriminazioni, ha sollevato critiche da parte di alcune famiglie, che ne contestano l’adeguatezza per alunni così piccoli.

La posizione della Lega: “Stop all’ideologia gender senza consenso”

Sasso ha annunciato di raccogliere testimonianze dai genitori e di spingere per l’applicazione della risoluzione parlamentare che vieta l’insegnamento dell’“ideologia gender” nelle scuole, approvata a settembre. A questa si aggiunge una proposta di legge della Lega, a sua prima firma, che regolamenterebbe le carriere alias e vieterebbe l’uso di asterischi e schwa nei documenti ufficiali. Il testo prevede anche che nessun tema legato alla sfera sessuale possa essere trattato con i bambini più piccoli senza il consenso esplicito delle famiglie.

Lo scontro politico: “Spetta ai genitori educare, non alla Regione”

“È giusto che siano i genitori, e non la Regione Toscana o qualche assessore del PD, a decidere come e quando affrontare certi argomenti con i propri figli”, ha dichiarato Sasso, accusando alcuni docenti di essere “ideologizzati”. La questione riapre il dibattito sul ruolo della scuola nell’educazione affettiva e di genere, con una netta spaccatura tra chi vede questi progetti come strumenti di inclusione e chi li considera inappropriati per l’età. Intanto, la Regione Toscana difende il programma, ribadendo che si tratta di azioni contro le discriminazioni, già approvate in linea con le normative nazionali ed europee.