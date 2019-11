Galimberti: non abbiate più speranza nella scuola!

E’ stato pubblicato un articolo del professore sociologo Umberto Galimberti su bergamonews.it.

Galimberti ha tenuto una conferenza a Treviglio, inserita in un progetto contro il bullismo, finanziato da regione Lombardia.

Secondo il sociologo, il problema principale è che ai ragazzi mancano uno scopo e un perché, per cui bevono, si drogano come anestesia “dal fatto che nessuno li chiama per nome”.

Inoltre , Galimberti raccomanda di non avere più fiducia nella capacità della scuola di trovare una soluzione ai problemi della società.