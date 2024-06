G7 Istruzione, Frassinetti: “Giovani, portate idee e proposte per costruire il futuro”

Durante il suo intervento, Frassinetti ha sottolineato l’importanza di ascoltare le idee, le proposte e i suggerimenti dei giovani, valorizzando i loro talenti e ridando loro l’entusiasmo di costruirsi un futuro. Il G7 dell’Istruzione rappresenta un’occasione unica per affrontare temi cruciali come l’intelligenza artificiale, le discipline STEM e l’equilibrio di genere, nonché per promuovere il rispetto e la cultura.

Essendo ospitato in Friuli-Venezia Giulia, il G7 sarà anche un’opportunità per celebrare le tradizioni, l’identità e la millenaria civiltà italiana, traendo spunto dal passato per ipotizzare il mondo del domani. Frassinetti ha ringraziato il Ministro Valditara per aver avuto questa importante intuizione, sottolineando come il G7 dell’Istruzione rappresenti una grande sfida e un’emozione per tutti i partecipanti.

L’evento di Lignano Sabbiadoro mette in luce l’importanza di investire nell’istruzione e di coinvolgere attivamente i giovani nel processo decisionale, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel plasmare il futuro delle nazioni. Il G7 dell’Istruzione si configura, quindi, come un momento di confronto e di crescita, in cui le nuove generazioni hanno l’opportunità di far sentire la propria voce e di contribuire alla costruzione di un mondo migliore.