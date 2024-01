Furti scuole Palermo e Catania, USR Sicilia: “Deprecabile violenza contro presidi di legalità” Di

Grave episodio di criminalità in una scuola di Palermo. Un istituto scolastico è stato il bersaglio di un ingente furto. Il raid ha impedito a circa 260 bambini di ritornare in classe dopo le vacanze di Natale, segnando un triste inizio d’anno per la comunità scolastica.

I malviventi hanno rubato beni di valore e attrezzature didattiche, inclusi 12 computer, lavagne interattive (Lim), tablet, televisori e altro materiale indispensabile per l’attività didattica. La loro azione non si è limitata al furto: gli uffici e le aule sono stati completamente messi a soqquadro, con armadietti degli insegnanti forzati e svuotati. Un particolare che risalta è il furto di 4 campanelle in rame, simbolo della scuola e della sua storia.

Il dirigente scolastico ha immediatamente denunciato l’accaduto al Commissariato della Polizia di Stato, avviando le indagini.

La comunità scolastica, colpita nel profondo, si trova ora a fronteggiare non solo la perdita materiale ma anche il disagio emotivo e organizzativo causato da questo atto di vandalismo. La situazione ha creato un impatto significativo sull’istruzione degli alunni: 10 classi di scuola primaria e 3 sezioni di scuola dell’infanzia si trovano improvvisamente senza una sede adeguata per proseguire le lezioni.

USR Sicilia: “Atto ignobile”

“È un atto ignobile, intollerabile e deprecabile quello commesso da delinquenti che entrano con violenza nelle scuole – e nei giorni scorsi a Palermo anche in due ospedali – per devastare e derubare luoghi destinati sia allo studio e alla formazione sia alle cure dei bambini. Alunni e piccoli pazienti, che vengono privati di importanti strumenti per l’educazione e la crescita”. È il commento del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro non appena appresa la notizia degli atti vandalici a danno di una scuola a Palermo (il plesso ‘Alongi’ della Direzione Didattica ‘Emilio Salgari’) e a Catania (l’Istituto Comprensivo ‘Vitaliano Brancati’). Il Direttore Pierro ha manifestato solidarietà e sostegno in una nota inviata ai Dirigenti scolastici delle due scuole.