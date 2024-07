Fridays For Future Italia in piazza per giustizia climatica e sociale: “Riprendiamoci il Futuro!”. L’elenco delle piazze coinvolte città per città Di

Fridays For Future Italia torna a mobilitarsi per rivendicare la necessità di un futuro equo e sostenibile per tutti. Il movimento climatico ha annunciato una serie di manifestazioni per il 19 e 20 aprile, con l’obiettivo di mettere in luce le connessioni tra giustizia climatica e sociale, e di opporsi agli interessi che perpetuano sfruttamento, colonialismo e disuguaglianza.

Al centro della protesta, la critica al Piano Mattei del governo Meloni e alle sue connessioni con l’industria fossile. L’accordo tra ENI e le autorità israeliane per l’esplorazione di gas a Gaza è un esempio lampante di come gli interessi economici si intreccino con conflitti e oppressioni. Fridays For Future Italia scende in piazza al fianco dei movimenti palestinesi, chiedendo un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina.

La mobilitazione si estende anche al settore dell’istruzione, con lo sciopero indetto dal sindacato Sisa per il 19 aprile. Un segnale forte che sottolinea l’urgenza di affrontare le sfide della giustizia climatica e sociale anche nel contesto educativo.

Fridays For Future Italia lancia un appello a tutte le realtà che lottano per un futuro migliore, per costruire un fronte comune contro le disuguaglianze e la distruzione ambientale. “Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro”, afferma Martina Comparelli, attivista di Fridays For Future Milano, sottolineando l’importanza di una transizione ecologica democratica e di misure concrete per ridurre le disuguaglianze, come la cancellazione del debito.

Le mobilitazioni si svolgeranno in numerose città italiane, con cortei, presidi e eventi, in collaborazione con altre realtà sociali, sindacali e transfemministe. L’obiettivo è dimostrare che un’alternativa è possibile e desiderabile, con un intervento pubblico massiccio per garantire una transizione equa, la creazione di nuovi posti di lavoro e politiche di inclusione sociale.

