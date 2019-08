Fratoianni (SI): si pubblichi decreto “salva-precari”

Comunicato Sinistra Italiana – “Il 1 settembre è alle porte e inizierà un nuovo anno scolastico. Come ogni anno ci sono migliaia di cattedre vuote con disagi intollerabili per alunni e famiglie.”

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.

“C’è un decreto approvato e non ancora pubblicato – prosegue il parlamentare di Leu – che stabilizza 60mila precari della scuola e che rischia di saltare in questa situazione di crisi e di stallo.“

“Lancio un messaggio alla politica: venga subito portato il decreto in Parlamento per la conversione in legge – conclude Fratoianni – per dare dignità e futuro a migliaia di precari e stabilità alla scuola pubblica italiana. Ripartiamo da qui.”