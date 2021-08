Fratelli d’Italia: “Vincitori di concorso rischiano il ruolo. Il Ministro è scollegato dalla realtà” Di

“Ma come fa un Ministro ad essere cosi scollegato dalla realta’? Quello della Scuola, Bianchi, continua a fare solo proclami annunciando che ‘Dal prossimo anno i concorsi saranno annuali, ed entreranno giovani preparati’, decantando ancora, in piena emergenza sanitaria, l’efficienza dei concorsi. Il Ministro ignora che ci sono docenti vincitori del concorso straordinario 2020, che, dopo tanti sacrifici, rischiano il ruolo”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili del dipartimento Scuola e Istruzione.

“A causa di una gestione deficitaria da parte degli uffici territoriali del ministero dell’Istruzione, proseguono le parlamentari, alcune regioni come la Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche per alcune classi di concorso non hanno ancora pubblicato la relativa graduatoria di merito, causando non solo un grave danno come la mancata immissione in ruolo, ma anche una grossa disparita’ sull’intero territorio nazionale, visto che, per le stesse classi di concorso, in altre regioni stanno gia’ procedendo alle assegnazioni delle cattedre“.

“Tutto questo e’ inaccettabile. Il Ministero deve intervenire urgentemente e prevedere una proroga delle assunzioni. Non e’possibile che a pagare l’inefficienza dello Stato siano sempre i docenti. Avvisate l’ignaro Bianchi“, concludono Bucalo e Frassinetti.