Frana Ischia, studenti volontari per affrontare l'emergenza. L'USR: al lavoro per la ripresa delle attività didattiche

“La scuola campana partecipa commossa al dramma che ha colpito la comunità di Casamicciola Terme e tutta l’isola d’Ischia, coinvolgendo interi nuclei familiari ed anche bambini e alunni delle nostre scuole”. Lo scrive in una nota l’USR Campania, a seguito della frana che ha colpito l’isola di Ischia sabato mattina.

“Questo Ufficio scolastico regionale, da subito in stretto contatto con il Ministro Valditara e con l’Amministrazione centrale, segue attonito l’evolversi della vicenda ed esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie che hanno subito così gravi lutti, ma anche all’intera popolazione dell’isola, già duramente provata da recenti calamità naturali” continua la nota.

“La collaborazione con il Ministero e con tutte le istituzioni, che hanno seguito e seguono la vicenda, si concretizzerà, già dalle prossime ore, in iniziative di supporto e di aiuto, non solo materiale. Molti studenti hanno partecipato e stanno partecipando ad attività di volontariato finalizzate ad affrontare l’emergenza“.

“Il nostro Paese, come è noto, è caratterizzato da una elevata fragilità territoriale: compito della scuola non è solo quello di partecipare e di manifestare solidarietà e vicinanza, ma anche, e per alcuni versi soprattutto, di stimolare la riflessione sulla prevenzione e sulla gestione del territorio.

L’Ufficio scolastico regionale, di concerto con il Ministro, sta partecipando ai tavoli dell’unità di crisi, nell’ottica di fornire concreti aiuti, di verificare l’evoluzione della situazione e di fare il possibile per concordare con il Commissario straordinario e con i Sindaci dell’isola le modalità di ripresa delle attività educative e didattiche, ascoltando e coinvolgendo tutti i Dirigenti

Scolastici dell’isola” conclude l’USR.