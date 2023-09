Foti (Fratelli d’Italia): “Guidare e interpretare le scelte dei giovani” Di

Nell’era moderna, l’importanza di stabilire un ponte tra l’istruzione formale e le opportunità lavorative è più rilevante che mai. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha sottolineato questa necessità durante il suo intervento al Festival di Open, “Le sfide del futuro”, a Parma.

Le sue parole gettano luce su una questione cruciale: come avvicinarsi ai giovani e guidarli nel loro percorso formativo.

“Non ci si avvicina ai giovani per legge, ma guidandone e, a volte, interpretandone le scelte,” afferma Foti. Questa prospettiva sottolinea l’importanza di comprendere le aspirazioni dei giovani, piuttosto che imporle attraverso regolamenti.

Un punto saliente della discussione di Foti riguarda l’offerta formativa legata alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Queste discipline, essendo fondamentali per la nostra società sempre più tecnologicamente avanzata, offrono immense opportunità di carriera. Tuttavia, come sottolinea Foti, c’è una discrepanza: “Purtroppo abbiamo una risposta sotto il profilo universitario che non soddisfa la domanda”. La questione non è tanto la mancanza di opportunità, quanto piuttosto la mancanza di orientamento. Molti giovani potrebbero non scegliere queste discipline semplicemente perché non vengono adeguatamente indirizzati verso di esse.

Questo ci porta a una riflessione più ampia sulla visione della gioventù. Citando Benedetto Croce, Foti mette in discussione l’idea che “L’unico modo per risolvere i problemi dei giovani è farli invecchiare”. Al contrario, Foti suggerisce un approccio rivoluzionario: “l’unico modo per tenere giovani anche gli anziani è quello di avere giovani che credano nel futuro”. Questo non è solo un appello all’ottimismo, ma anche un riconoscimento dell’importanza di nutrire e coltivare le aspirazioni dei giovani.