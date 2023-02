Forte scossa di terremoto in Croazia (magnitudo 5.2): avvertita anche in Veneto e Friuli Venezia-Giulia Di

Scossa di terremoto avvertita in Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina, magnitudo 5.2. Il sisma si è verificato ad una profondità di 10 chilometri, a 37 km a SE da Fiume (Rijeka). La scossa è stata avvertita distintamente in Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Nessuna notizia, per adesso, di evacuazioni di edifici scolastici. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada.