Formazione Dsga, il piano per neoassunti e non e per gli assistenti amministrativi: attività da gennaio ad agosto 2023

Il Ministero ha incontrato i sindacati nella giornata dell’11 novembre 2022 per un’informativa sul Piano di formazione per i DSGA neoassunti nell’a.s. 2022/2023 e per i DSGA e Assistenti amministrativi. Ecco le ultime notizie ricavate da un resoconto della Flc Cgil.

In base a quanto proposto dall’amministrazione, le modalità di intervento ricalcano sostanzialmente quelle avviate precedentemente, che saranno gestite direttamente dall’Amministrazione centrale mediante la piattaforma “IoConto”, nonché dagli USR tramite 18 scuole polo.

I percorsi formativi saranno attivati a partire da gennaio 2023 e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2023. Tra le tematiche, oggetto delle attività, è stata inclusa la gestione delle azioni del PNRR.

Per quanto riguarda le risorse, i tecnici di Viale Trastevere hanno informato i sindacati che la loro quantificazione e ripartizione saranno fornite in una successiva riunione di informativa.

Inoltre, il Ministero ha anticipato che il numero dei DSGA neo-immessi è molto circoscritto (59), essendo solo un contingente residuale immesso in ruolo a seguito delle procedure concorsuali in Campania.

Infine, l’Amministrazione ha comunicato che, per l’avvio delle attività a settembre, intende arrivare ad incrementare quanto più possibile la formazione in servizio e in modo più articolato per tutto il personale ATA, quando sarà definita una rimodulazione delle risorse attuali con quelle stanziate con il PNRR.