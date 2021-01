Formazione docenti sostegno, corso “La Didattica tra Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrata”. Nota Veneto Di

Piano di formazione regionale per l’anno scolastico 2020-2021 in tema di didattica inclusiva per gli studenti con disturbi nello spettro autistico. Nota Usr per il Veneto.

Le iscrizioni al MODULO BASE (effettuate su Sharepoint con accesso tramite le credenziali dell’Istituzione scolastica) saranno accolte secondo l’ordine temporale di arrivo e fino all’esaurimento dei posti disponibili, per un massimo di 230 partecipanti, entro le ore 12.00 del prossimo 20 gennaio 2021 (termine perentorio), al link: https://monitoraggi.istruzioneveneto.it

Il modulo base, destinato a docenti curricolari e di sostegno, si svolgerà il 28 gennaio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 su Piattaforma GSuite Enterprise for Education, e il 4 febbraio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

