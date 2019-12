Formazione docenti a.s. 2019/20: nota Miur del 28/11/2019. Azioni formative e priorità.

Assegnazione risorse e indicazioni formazione

In attesa della registrazione dell’ipotesi di CCNI, sottoscritta il giorno 19

novembre 2019 e concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed ATA [ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018] e della conseguente definizione del Piano triennale di formazione docenti 2019-2022 (ai sensi dell’art.1 comma 124 della L.107/2015), con la succitata nota, il Miur procede all’assegnazione delle risorse finanziarie per la formazione a.s. 2019-2020 e a fornire indicazioni riguardanti le attività formative.

Azioni formative e priorità

Le azioni formative si articolano in azioni a carattere nazionale e azioni a livello di di singola istituzione scolastica.

Per quanto concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale, anche a seguito delle innovazioni normative in corso di attuazione, gli USR, con il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione, dovranno realizzare percorsi formativi incentrati sulle seguenti priorità:

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017);

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019);

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.).

Tra le priorità, il Miur ricorda anche:

i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019);

j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.

Per ciò che riguarda invece le singole istituzioni scolastiche, potranno essere programmate e realizzate tutte le iniziative formative che rispondono ai bisogni individuati nel corso dei processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale. Un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione sono contenuti nell’esito del confronto allegato al CCNI sulla formazione (19-11-2019).

Risorse

I fondi sono assegnati alle scuole polo per la formazione sulla base della tabella di seguito riportata e ammontano complessivamente a euro 24.000.000,00.

Il 50% dell’importo pari a euro 12.000.000,00 verrà erogato come di consueto in acconto e il restante 50% verrà erogato successivamente alla rendicontazione delle scuole, presentata secondo le modalità che verranno

definite con successiva nota di questa Direzione generale entro il 30 gennaio 2020.

Tabella ripartizione regionale

Regione % n. docenti Impegno risorse finanziarie

Abruzzo 2,49% € 598.258,00

Basilicata 1,28% € 306.034,00

Calabria 4,43% € 1.062.990,00

Campania 12,95% € 3.106.788,00

Emilia Romagna 6,35% € 1.523.480,00

Friuli Venezia Giulia 1,90% € 456.362,00

Lazio 9,20% € 2.208.780,00

Liguria 2,12% € 508.550,00

Lombardia 13,64% € 3.274.142,00

Marche 2,76% € 661.260,00

Molise 0,64% € 153.182,00

Piemonte 6,41% € 1.539.514,00

Puglia 7,86% € 1.885.884,00

Sardegna 2,93% € 702.550,00

Sicilia 10,64% € 2.554.736,00

Toscana 5,77% € 1.384.268,00

Umbria 1,56% € 374.632,00

Veneto 7,08% € 1.698.590,00

Totale 100,00% € 24.000.000,00

