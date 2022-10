Formazione alla transizione digitale e didattica digitale integrale: percorsi per il personale scolastico. Domande entro il 26 ottobre. Avviso PNRR Di

Pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico, erogati con modalità e strumenti innovativi. La dotazione complessiva di risorse dell’avviso è pari a 20 milioni di euro.

L’avviso intende promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la realizzazione di percorsi nazionali di

formazione alla transizione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del personale scolastico.

La finalità dell’avviso è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso l’individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a livello nazionale.

Requisiti

Possono partecipare all’avviso le istituzioni scolastiche statali, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto.

Le scuole partecipanti devono essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione

Sono ammesse alla procedura selettiva le candidature delle istituzioni scolastiche che:

a) provengano da istituzioni scolastiche di cui all’art. 4 del presente Avviso;

b) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono esclusivamente quelle pervenute attraverso la piattaforma di candidatura “Futura PNRRGestione Progetti”, disponibile nell’apposita area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it/; non saranno accettate

candidature trasmesse con altre modalità;

c) prevedano attività coerenti con l’articolo 3 dell’avviso;

d) non superino l’importo massimo finanziabile di cui all’art. 3, comma 9, dell’avviso;

e) provengano da scuole in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in materia di prevenzione di sana

gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

f) siano presentate attraverso la piattaforma di candidatura

Le scuole in possesso dei requisiti possono presentare la propria candidatura a partire dalle ore 13 del 12 ottobre 2022 ed entro le ore 13 del 26 ottobre 2022, accedendo alla piattaforma di candidatura “Futura PNRR – Gestione Progetti”, disponibile nell’apposita area riservata del portale del Ministero dell’istruzione, accessibile all’indirizzo https://pnrr.istruzione.it

AVVISO