Fontana: “I presidi della Lombardia sono d’accordo su DaD al 100% per le scuole superiori” Di

I presidi sono d’accordo con la linea della Regione Lombardia sulla scuola, per cui ha previsto la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori.

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che con l’assessore all’Istruzione, Melania Rizzoli, ha incontrato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Augusta Celada, e dirigenti scolastici provinciali.

“Ringraziamo i dirigenti scolastici della Lombardia per la grande collaborazione messa in campo e per l’impegno dimostrato fin dall’inizio della pandemia. Nel confronto avuto oggi con loro abbiamo condiviso di confermare la linea assunta dalla Regione Lombardia che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie superiori. Una decisione che, giova sempre ricordarlo, è frutto del confronto quotidiano con i nostri medici e i nostri scienziati, sulla base dei dati riguardanti la diffusione del virus nella nostra regione”.