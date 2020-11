In provincia di Siracusa è allerta Covid in due scuole di Floridia Di

In Sicilia, zona arancione con all’interno alcuni comuni in zona rossa, si registra una nuova preoccupazione in quel di Floridia, in provincia di Siracusa.

Due istituti hanno riscontrato un caso di positività al Coronavirus da parte di una alunna di una primaria. Per la classe è scattata la didattica a distanza in via precauzionale, come confermato dalla direzione scolastica sul sito Siracusaoggi.it.

Nello stesso comune, anche due alunni di una secondaria di primo grado hanno fatto scattare l’allerta, perché pur non essendo positivi vivono a stretto contatto con persone contagiate. I due ragazzi sono in isolamento fiduciario e anche per loro è stata avviata la didattica a distanza. Nella scuola, per fortuna, non sono stati registrati né focolai, né altri casi di positività neanche dai docenti che volontariamente si sono sottoposte ai test. Meno rassicurante la posizione del dirigente scolastico, positivo al tampone molecolare; è già in isolamento.

L’altra scuola che ha destato preoccupazione è un istituto comprensivo dove già da lunedì tre classi sono state invitate a restare a casa in attesa di comunicazioni dalla Asp.