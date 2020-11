Firmato il Protocollo d’intesa tra ministero Istruzione e Federazione italiana cuochi: si rafforza rapporto scuola-lavoro Di

Il Mi pubblica il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), volto a rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro,

Il fine del protocollo è quello di favorire l’acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti, di competenze tecnico-professionali, relazionali e manageriali nel settore cucina, promuovere azioni per l’orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa per la formazione culturale, tecnica, scientifica e all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore nelle diverse attività didattico-educative, promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e FIC per la realizzazione di iniziative educative e formative rivolte alle studentesse e agli studenti sulle tematiche riferite al settore cucina.

