Fioramonti: mai più inizio anno scolastico senza docenti

Il ministro Lorenzo Fioramonti intervenuto durante la cerimonia inaugurale dell’inizio anno scolastico parla anche degli studenti stranieri definendoli ‘vitali’.

“È un’esperienza irripetibile quella che vi accingete a fare, della cui importanza sarete consapevoli solo una volta che ve ne sarete allontanati. Non sprecatela. Non credete agli slogan commerciali: il mondo non è

contenuto in uno smartphone, una app non può risolvere tutti i

vostri problemi, i social non sostituiscono la vita che c’è in una piazza o in una classe, sono soltanto un loro pallido e freddo surrogato. Scegliete di essere protagonisti e non spettatori delle vostre vite” questo il consiglio di Fioramonti agli studenti durante la trasmissione Tutti a scuola di L’Aquila.

“Non uno di meno diciamo e ciò vale per gli studenti di origine straniera, membri vitali delle nostre comunità scolastiche, come per i docenti necessari a coprire le cattedre scoperte, a partire dagli insegnanti di sostegno senza i quali non può essere garantito il diritto allo studio per gli alunni con disabilità. A tal proposito mi impegno acciocché non accada più che l’anno scolastico cominci senza il personale scolastico necessario” conclude il ministro dal piazzale della scuola Scuola primaria “Mariele Ventre”.