Fioramonti in visita a Matera pranza con alunni e docenti in mensa plastic free

Si è seduto a mensa con alunni e docenti di una scuola primaria di Matera e gli amministratori locali.

Il ministro dell’Istruzione Fioramonti, in visita a Matera, capitale europea della Cultura 2019, accolto anche dai bambini, ha distribuito loro borracce e ha mangiato con piatti “biologici e a chilometro zero”, elogiando il servizio di refezione scolastica plastic free.

Dopo aver sottolineato l’importanza dell’evento nel capoluogo lucano, il ministro ha fatto notare che per l’Italia resta “la consapevolezza di essere un Paese di punta per quanto riguarda l’informazione, l’istruzione e la cultura. E Matera è un grande punto di riferimento per tutto il Paese”.

Il ministro, come si legge su La Gazzetta del Mezzogiorno, ha poi dedicato la sua attenzione proprio alla scuola che lo ha accolto. “Sto visitando una scuola – ha proseguito il Ministro – che è un’eccellenza: molto spesso dimentichiamo che in tutto il Paese, e anche in zone a più alta complessità, esistono realtà, scuole, presidi di partecipazione che non hanno nulla da invidiare alle scuole più avanzate del mondo”.

Il ministro ha poi inaugurato un nuovo Campus di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata. “L’Università è un punto fondamentale di sviluppo per il Paese. L’economia della conoscenza – ha rimarcato il ministro – è quella di cui abbiamo bisogno”. Si è impegnato personalmente a che ci sia anche a Matera “in tempi più rapidi possibili un’Accademia di Belle arti”.