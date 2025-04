Fino a 28 ore settimanali alla scuola primaria, massimo 23 studenti per classe: le novità in arrivo in Trentino Di

La Giunta provinciale di Trento ha approvato le disposizioni relative alle iscrizioni per i percorsi di istruzione e formazione professionale per l’anno scolastico 2025/2026. Le domande di iscrizione potranno essere presentate attraverso la piattaforma web provinciale nel periodo compreso tra venerdì 10 gennaio e venerdì 31 gennaio 2025.

Tra le principali novità introdotte nel provvedimento, spiccano le modifiche relative ai criteri per la formazione delle classi, che in passato venivano deliberati a marzo insieme ai criteri per l’assegnazione dell’organico docente. La vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa ha sottolineato che l’anticipo di tali decisioni è finalizzato a semplificare il lavoro delle segreterie scolastiche.

Un’altra innovazione riguarda il numero massimo di studenti per classe: per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il limite passa da 25 a 23 alunni. Secondo Gerosa, tale misura ha una doppia finalità: da un lato, rispondere in modo più adeguato alle crescenti complessità e fragilità delle classi; dall’altro, garantire una maggiore stabilità agli organici, tenendo conto del calo demografico registrato negli ultimi anni. Per quanto riguarda il secondo ciclo d’istruzione, eventuali interventi verranno valutati in futuro in base all’evoluzione delle iscrizioni e del calo demografico.

Un’altra delle novità introdotte riguarda la possibilità, in via sperimentale e facoltativa, di aumentare l’orario scolastico obbligatorio nella scuola primaria, portandolo da 26 a un massimo di 28 ore settimanali. Le istituzioni scolastiche potranno trasformare fino a due ore opzionali in curricolari, rispondendo così alle richieste di maggiore flessibilità e funzionalità avanzate da diverse scuole. Questa possibilità sarà operativa a partire dall’anno scolastico 2026/2027, ma le scuole interessate potranno avviare la sperimentazione già dal 2025/2026.

Il provvedimento interviene anche sulla formazione delle classi bilingui dell’Istituto Comprensivo Trento 5, con modifiche ai criteri applicati al progetto “Classe bilingue” della scuola secondaria di primo grado G. Bresadola. Per favorire la creazione di una seconda sezione bilingue e ampliare la possibilità di iscrizione a studenti provenienti da altre scuole, è stato ridotto il numero minimo di alunni provenienti dalle sezioni primarie dello stesso percorso: il limite è passato da 24 a 18 studenti.