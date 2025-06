Fine anno scolastico 2025: tra referendum e calendari regionali, ecco quando suona l’ultima campanella Di

L’anno scolastico volge al termine per milioni di studenti, ma le date di chiusura variano significativamente tra le diverse regioni. A complicare il quadro, i referendum dell’8 e 9 giugno che trasformeranno molte scuole in seggi elettorali, anticipando di fatto la fine delle lezioni per numerosi istituti.

Emilia Romagna apre le danze, Trentino-Alto Adige chiude

I primi a conquistare le vacanze estive saranno gli studenti dell’Emilia Romagna, che chiuderanno i libri già venerdì 6 giugno. La maggior parte delle regioni italiane – Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto – concluderà l’anno scolastico sabato 7 giugno.

Dovranno attendere qualche giorno in più gli alunni di Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d’Aosta, che termineranno le lezioni martedì 10 giugno. A chiudere il calendario saranno le Province autonome di Bolzano e Trento, rispettivamente giovedì 12 e venerdì 13 giugno.

I seggi elettorali cambiano tutto

Il Ministero dell’Interno ha però stravolto questi piani con una circolare che dispone la chiusura di tutti i plessi destinati a diventare seggi elettorali dal pomeriggio di venerdì 6 giugno fino a martedì 10 giugno. Per molti studenti, quindi, le vacanze inizieranno anticipatamente venerdì 6 giugno, indipendentemente dal calendario regionale originario.

L’unica eccezione riguarda gli istituti delle Province autonome di Bolzano e Trento, che riprenderanno le lezioni dopo la conclusione delle operazioni elettorali, essendo gli unici con il calendario che si estende oltre il 10 giugno.

Quando si ritorna in classe?

Per il rientro a settembre, saranno proprio gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano ad aprire le danze l’8 settembre 2025. Seguiranno il 10 settembre Trento, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, mentre Friuli Venezia Giulia e Lombardia torneranno in classe rispettivamente l’11 e il 12 settembre.

La maggior parte delle regioni – Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria – riprenderà le lezioni il 15 settembre. Chiuderanno il calendario delle prime campanelle Puglia e Calabria il 16 settembre. Manca all’appello solo la Basilicata che, al momento, non ha comunicato il proprio calendario.

