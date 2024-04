Finale nazionale delle Competizioni di Atletica leggera: a Pescara dal 27 al 31 maggio. Circolare Di

Il MIM e l’USR Abruzzo in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, promuovono la Finale Nazionale delle Competizioni Sportive Scolastiche di Atletica Leggera su pista e Atletica Leggera su pista Paralimpica, riservate agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2023/2024, in programma a Pescara – Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia “ dal 27 al 31 maggio 2024.

Alla Finale Nazionale potranno prendere parte tutte le rappresentative scolastiche che abbiano effettuato il percorso dell’attività sportiva scolastica e territoriale indicato nel Progetto Tecnico e siano risultate vincitrici delle finali regionali delle Competizioni Sportive Scolastiche 2023/2024 per le discipline Atletica Leggera su pista e Atletica Leggera su pista Paralimpica.

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate autorizzano la partecipazione degli studenti e dei docenti accompagnatori per il periodo della manifestazione compresi i giorni di viaggio.

L’incarico comporta l’obbligo, per i docenti accompagnatori, di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l’assunzione delle connesse responsabilità previste dalla normativa vigente.

Circolare