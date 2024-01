Filiera tecnologico-professionale 4+2, ecco le 176 scuole partecipanti. PROSPETTO e decreto Di

E’ stato pubblicato dal ministero dell’istruzione e del merito il prospetto degli Istituti che hanno aderito al Piano nazionale di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale 4+2. Le scuole hanno potuto presentare il progetto di adesione entro il 12 gennaio.

In totale sono 176 le scuole partecipanti per 201 filiere attive: 27 in Lombardia, 25 in Puglia, 24 in Calabria, 21 in Sicilia, 20 in Campania, 19 nel Lazio.

PROSPETTO

Pubblicato anche il decreto con l’elenco delle scuole. I percorsi quadriennali sperimentali di istruzione tecnica e professionale sono attivati ​​per gli

indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti scolastici già presenti nell’istituzione scolastica e dichiarati nella proposta progettuale, fermando la possibilità per le scuole di adattare l’assetto del curricolo mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa.

Le istituzioni scolastiche paritarie presenti nell’elenco inviano richiesta di riconoscimento della parità scolastica all’Ufficio scolastico regionale competente per territorio entro il 31 marzo 2024.

DECRETO MIM

L’elenco è stato aggiornato rispetto ai dati inizialmente forniti e all’articolo pubblicato ieri Tecnici e professionali 4+2: ecco le scuole che avviano la sperimentazione